مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة بالقاهرة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه في عدد (23) قضية (قتل – شروع في قتل - سلاح – مخدرات - سرقات)، ومطلوب ضبطه وإحضاره في عدد (5) قضايا (قتل عمد – سلاح ومخدرات) بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين).

كشف ملابسات تعرض إحدي الفتيات للتحرش من أحد الركاب أثناء استقلالها إحدى الحافلات

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بتطبيق «تيك توك» تضمّن ادعاء صاحبة الحساب قيام أحد الركاب بالتحرش بها أثناء استقلالها حافلة سياحية حال عودتها من مدينة دهب بجنوب سيناء لمحل إقامتها بمحافظة الإسكندرية، وقيامها بنهاية مقطع الفيديو بعرض صورة للمشكو في حقه محذرةً الفتيات من تعرضهن لمثل تلك الوقائع.

بالفحص وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق سيارة أجرة – له معلومات جنائية) وبمواجهته قرر بأنه حال عودته رفقة بعض أصدقائه من مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء لمحل إقامته بمحافظة الإسكندرية مستقلاً الحافلة المشار إليها بالمقعد الخلفي للشاكية وشقيقتها، افتعلت معه الشاكية مشادة كلامية بدعوى قيامه بالتحرش بها وشقيقتها، إلا أنه قام بتعنيفها حيال مزاعمها تجاهه في حينه، وفوجئ لاحقاً باضطلاعها ببث مقطع الفيديو المشار إليه بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة لشخصه دون اتخاذهما إجراء قانونيًا.

كشف ملابسات تضرر إحدي السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على نجلها بالقاهرة

كشف وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية متضمنًا تضرر إحدي السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على نجلها وإصابته.

بالفحص أمكن التوصل إلى نجل السيدة المشار إليها وتبين أنه (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام مصاب بجرح قطعي بالأذن) ، وباستدعائه وسؤاله قرر بأنه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة البساتين رفقة صديقه (طالب - مقيم بذات العنوان مصاب بجرح قطعي) حدثت بينهما وبين (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) مشادة كلامية تطورت إلي قيام الأخير بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام زجاجة محدثًا إصابتهما المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

رصد تداول مقطع فيديو بسير سيارة نقل عكس الاتجاه بالقاهرة

في ضوء ما تم رصده من تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متضمنًا سير سيارة عكس الاتجاه بطريق كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، معرّضاً حياة المواطنين للخطر، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد (السيارة المشار إليها) وضبط قائدها حال استقلاله السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.