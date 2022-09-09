السيسي: نجحنا في تسهيل وتيسير الحركة بشوارع وطرق شرق القاهرة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه جرى تسهيل الحركة المرورية في شوارع وطرق شرق القاهرة، فضلا عن شوارع رمسيس وباب الخلق وعابدين وقصر القبة وشبرا الخيمة وهي المناطق التي تشهد زحاما مروريا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، أننا نحاول تيسير الحركة المرورية في شرق وجنوب القاهرة، إضافة لغرب القاهرة في مناطق فيصل والهرم والجيزة والشيخ زايد.

وتابع: «حجم الحركة اللي داخل الكتلة السكانية الضخمة اللي داخل القاهرة ماكانش فيه حل لتحرير حركتها بشكل زي اللي بنعمله هنا، كنا هنضطر نشيل حجم ضخم جدا من المنشآت، فقلنا نحرر لهم الحركة اللي رايحة لهم، بحيث اللي يخرج يخرج بسرعة ويخفف الضغط، مع الوضع في الاعتبار إن إحنا مش ساكتين».

ولفت إلى أن مدينة المقطم كان يخدمها شارع 9 فقط، متابعا: «أنا قلت المرة اللي فاتت أنا عارف إنه صعب نشيل حاجة فيه بس على الأقل حسنت من خواص الشارع».