في الذكرى الأولى لوفاة محمود العربي.. أهالي قريته: «الأب الروحي لكل الشباب»

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الحاج محمود العربي «شهبندر التجار»، الذيغيبه الموت يوم 9 سبتمبر عام 2021، عن عمر ناهز 89 عاما، بعد رحلة طويلة من العطاء والكفاح، سطر خلالها تاريخا كبيرا في مجال الصناعة حتى أصبحت مجموعة العربي التي كان يترأس مجلس إدارتها من أهم الكيانات الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وامتدت أعمالها خارج مصر.

أهالي قرية أبو رقية في ذكرى وفاة محمود العربي: الجميع يتذكره بالخير

وقال أحمد البحيري، أحد أهالي قرية أبورقية مسقط رأس الحاج محمود العربي، إن الفقيد كان لا يتأخر عن خدمة أحد، فجميع أبناء القرية يعملون في «مجموعة العربي»، فضلاً عن الآلاف من أبناء محافظة المنوفية والمحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أن الحاج محمود العربي كان يخصص مبالغ شهرية لمساعدة غير القادرين ولا تزال تصرف للمستحقين بعد وفاته حتى الآن.

وأضاف «البحيري» لـ«الوطن»: «أنه في الذكرى الأولى لوفاة الحاج محمود العربي الجميع يدعو له بالرحمة نظرا لما قدمه من أعمال خيرية وتاريخ ناصع البياض في خدمة الصناعة الوطنية».

سلام: الحاج محمود العربي الأب الروحي لجميع أبناء القرية

وقال حسام سلام، أحد شباب قرية أبو رقية، في الذكرى الأولى لوفاة «العربي»، إن الفقيد له بصمات كبيرة في قريته وفي محافظة المنوفية وأهالي القرية يعتبرونه «الأب الروحي» لهم.

ولفت إلى أن الراحل أنشأ أكبر صرح طبي في المنوفية «مستشفى العربي» لخدمة جميع أبناء المحافظة، فضلا عن إنشاء مجمع المعاهد الأزهرية على نفقته الخاصة لخدمة القرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى مشروعات خيرية كثيرة.

وأضاف «سلام» لـ«الوطن»،: «الحاج محمود العربي كان يتكفل بمصاريف أي أسرة تتعرض لكارثة سواء حريق في منزل أو حادث، فضلًا عن تقديم مساعدات مالية لمساعدة غير القادرين»، مؤكداً أن الجميع يتذكر الحاج محمود العربي بكل خير.