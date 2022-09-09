إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي  

أصيب 11 شخصاً بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، نتيجة انفجار إطار السيارة، فانقلبت على الطريق وأصيب ركابها.

وتوقفت حركة السير على الطريق، وهرع المارة، لمساعدة المصابين، لحين وصول سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مدير إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي، اليوم الجمعة، ووجود عدد كبير من المصابين.

إصابة 11 شخصاً في الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب الميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية أبو صير، وإصابة 11 شخصاً في الحادث.

نقل المصابين لمستشفى الفيوم

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بقيادة الدكتور هاني همام مدير المرفق، بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى الفيوم العام؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وأزيلت آثار الحادث، وجارٍ تسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم تجاه الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.