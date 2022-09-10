محاكمة صاحب عقار فيصل المحترق اليوم.. عرض حياة المواطنين للخطر

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، جلسة محاكمة مالك عقار فيصل المحترق، وذلك في القضية التي يواجه فيها تهمة البناء المخالف على أراضٍ زراعية.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت مالك العقار إلى المحاكمة الجنائية بعد توجيه اتهامات له بتعريض حياة المواطنين قاطني العقار للخطر، بعد إنشاؤه عقارًا دون الحصول على التراخيص.

تفاصيل عقار فيصل المحترق

أما عن تفاصيل تلك الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ «عقار فيصل»، فكانت النيابة العامة قد أصدرت في وقت سابق، بيانًا كشفت فيه عن تفاصيل واقعة عقار فيصل المحترق الذي تم تفجيره باستخدام الديناميت.

وكانت النيران قد نشبت في جميع محتويات العقار، وأسفرت عن تدمير الأعمدة الخرسانية به وتساقط جوانبه، وذلك بسبب وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، أدت لاستمرار الحريق في البدروم والطابقين الأرضي والأول، مما تسبب في تآكل الأعمدة.

لجنة من السلامة المهنية

وفى وقت سابق، وبعد نشوب النيران فى عقار فيصل المحترق الموجود بجوار الطريق الدائري، انتقلت جهات التحقيق إلى مكان العقار المحترق وعاينته، وقررت انتداب لجنة من مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، ولجنة من الإدارة الهندسية بمركز كرداسة لمعاينة العقار، لبيان طبيعة النشاط بالمخزن، ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.