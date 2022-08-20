تأجيل محاكمة مالك «عقار فيصل المحترق» بتهمة البناء المخالف لـ22 أغسطس

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة مالك عقار فيصل المحترق، في القضية التي يواجه فيها تهمة البناء المخالف على أراضٍ زراعية، لـ22 أغسطس الجاري.

وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة، بيانًا كشفت فيه عن جرائم عقار فيصل الذي تم تفجيره بالديناميت، بعدما شبت النيران في كل محتوياته وتسببت في تدمير كافة الأعمدة الخرسانية، مما أدى إلى تساقط جوانبه.

بيان النيابة بشأن «عقار فيصل»

وخلال شهر فبراير من العام الماضي، كشف البيان الصادر عن النيابة العامة، عن أن استمرار اشتعال النيران في عقار فيصل هو ما حال دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، بسبب وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية، المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال أدت لاستمرار الحريق في البدروم والطابقين الأرضي والأول، مما تسبب في تآكل الأعمدة.

انتداب لجنة لمعاينة عقار فيصل

وبعد اشتعال النيران في عقار فيصل، قررت النيابة العامة انتداب لجنة من «مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة»، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من «الإدارة الهندسية بمركز كرداسة» لمعاينة العقار، بيانا لطبيعة النشاط بالمخزن، ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.