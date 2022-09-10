«عادل» أنقذ أسرة احترقت سيارتها في الدقهلية.. فصدمته أخرى ومات على الطريق

صدمت سيارة مسرعة شابًا في محافظة الدقهلية فلقي مصرعه في الحال، بعدما شارك في إنقاذ أسرة اشتعلت السيارة بهم وهم بداخلها على طريق «المنصورة – جمصة» الدولي، البداية عندما توقف شاب يدعى «عادل» وظل يساعد في إطفاء حريق السيارة عن طريق إيقاف السيارات المارة على الطريق والاستعانة بطفايات الحريق الموجودة لديهم لإنقاذ الأسرة الموجودة بالسيارة المشتعلة.

وبالفعل تمكنت الأسرة من الخروج بسلام، وجاءت سيارة مسرعة وصدمته فتوفى في الحال، وجرى نقل جثته إلى مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حريق سيارة على طريق جمصة

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من عدد من الأهالي بمصرع شخص أثناء قيامه بإنقاذ أسرة اشتعلت بهم سيارتهم على طريق «المنصورة – جمصة»، وظل يوقف السيارات المارة للاستعانة بطفايات الحريق بها حتى صدمته سيارة مسرعة.

عادل يشارك في إطفاء السيارة وتصدمه أخرى

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع المدعو «عادل محمد عبد الجواد»، 41 سنة ومقيم بإحدى قرى مركز شربين، ونقل سيارة الإسعاف جثته إلى مستشفى بلقاس المركزي، وجرى وضع ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

شهود العيان يروون تفاصيل الحادث

وبسؤال شهود الواقعة، في محضر الشرطة، أكدوا أن المتوفى عندما شاهد سيارة اشتعلت بها النيران وبها أسرة كاملة على طريق «المنصورة – جمصة»، فهرول للمشاركة في إطفاء السيارة وتولى إيقاف السيارات على الطريق لاستخدام طفايات الحريق الموجودة بها، وكان يساعد بكل همة ونشاط وساعد في إخراج الأسرة من السيارة التي تحترق.

وأوضح الشهود، أن من شدة النار خاف أفراد الأسرة من النزول من السيارة حتى تمكن المواطنين من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخراج الأسرة من السيارة، ولم يصابوا بأذى، وظل المتوفى يساعد في إطفاء السيارة حتى أتت سيارة مسرعة وصدمته على الطريق وتوفى في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بدفن المتوفى.