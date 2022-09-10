الأمم المتحدة: سقوط 14059 ضحية منذ بدء الحرب «الروسية الأوكرانية»

أعلنت بعثة منظمة «الأمم المتحدة» لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، سقوط 14059 ما بين قتيل ومصاب، منذ بدء الحرب «الروسية الأوكرانية» في 24 فبراير الماضي.

وأشارت رئيسة البعثة، ماتيلدا بوجنر، في إحاطة، أمس الجمعة، إلى مقتل 5767 مدنيا وإصابة 8292 آخرين.

وتخطط «الأمم المتحدة» لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، لنشر تقريرها المقبل في 27 سبتمبر الجاري، سيتضمن المزيد من النتائج حول تأثير الحرب على حقوق الإنسان في أوكرانيا.

وأضافت بوجنر، أن البعثة تعلم أن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى بكثير، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولديمر زيلينسكي، ، استعادت قوات بلاده، أكثر من 30 منطقة في «خاركيف» الواقعة شمال شرقي البلا، مشيرا في خطاب بالفيديو، إلى مواصلة الإجراءات لفحص الأراضي وتأمينها، وففقا لما ذكرته وكالة الانباء الأوكرانية.

مرتزقة أجانب حاولت تنفيذ إنزال في «كامينكا-دنيبروفسكا»

من جانبه، قال عضو إدارة «مقاطعة زابوروجيا»، فلاديمير روجوف، إن هناك مرتزقة أجانب على متن زوارق قوات أوكرانية، حاولت تنفيذ إنزال أحبطته «موسكو» في مدينة كامينكا-دنيبروفسكا بالمقاطعة الواقعة.

وأمس الجمعة، حاولت القوات الأوكرانية، تنفيذ إنزال باستخدام، 15 زورقا سريعا عبر «نهر دنيبر» على ضفاف «كامينكا-دنيبروفسكا»، فيما أغرقت القوات الروسية، معظم القوارب.

بدورها، دعت وزارة «الخزانة» الأمريكية، حلفاء بلادها إلى دعم إعادة إعمار أوكرانيا، معلنة عن إرشادات أولية حول تنفيذ آلية تحديد سقف أسعار نفط روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مسؤول أمريكي: «موسكو»، لن توقف تصدير النفط

بدوره، قال النائب الأول لوزير الخزانة الأمريكي أديوال أدييمو، إن «موسكو»، لن توقف تصدير النفط حتى لو اتفقت الدول المستوردة على تحديد سقف موحد لسعره، مشيرا إلى اعتزام بلاده وشركاءها في مجموعة الدول الـ7 فرض سقف على أسعار النفط من شأنه أن يحدد مسؤولية اللاعبين في السوق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كما لفت دييمو، إلى تعرض الهاربون من نظام السقف السعري، عن طريق تزوير المستندات أو إخفاء شهادات المنشأ أو السعر الحقيقي للنفط، للمساءلة بموجب القوانين المحلية والسلطات القضائية .