الجيش الروسي يرسل تعزيزات إلى مدينة «خاركيف» الأوكرانية

أرسل الجيش الروسي، تعزيزات إلى مدينة «خاركيف» الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، بعد خرق حققته «كييف»، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، أشارت في وقت سابق، في مقابلة مع قناة «فريدم» التلفزيونية الأوكرانية إلى تدمير حوالي 140 ألف مبنى سكني في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية على بلادها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

منسق سياسة العقوبات الأمريكي يحذر «موسكو» من تبعات الحرب على أوكرانيا

من جانبها، قالت «واشنطن»، إنها ستواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وحذر منسق سياسة العقوبات في وزارة «الخارجية» الأمريكية، جيمس أوبراين، «موسكو» وحلفاءها من تبعات الحرب على أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مسؤول أمريكي: تبعات الحرب «الروسية الأوكرانية» وخيمة

وأضاف أوبراين، أن تبعات الحرب «الروسية الأوكرانية» ستكون وخيمة، وتوعد المسؤول الأمريكي، كل من يسير على خطى الرئاسة الروسية «الكرملين» بمواجهة عواقب سياساته.