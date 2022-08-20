«الدفاع الروسية»: مقتل 20 أمريكيًا في ضربات جوية على خاركيف الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، مقتل 20 جنديًا أمريكيا في ضربات جوية على مواقع تابعة للقوات الأوكرانية في خاركيف، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

وفي أحدث تطورات الحرب بين الجارتين الروسية والأوكرانية، أبلغت موسكو عن هجمات أوكرانية جديدة بطائرات مسيرة، بعد يوم من تفجيرات بالقرب من قواعد عسكرية في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

تفجيرات تهز شبه جزيرة القرم

من جهتها، أفادت وكالة «رويترز»، بأن أحدث الاستعراضات الواضحة لقدرة كييف المتزايدة على ضرب أصول موسكو بعيدًا عن الخطوط الأمامية حدثت مساء الجمعة، جاء ذلك عقب تفجيرات ضخمة الأسبوع الماضي، هزت قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وفي تقييم جديد، قال مسؤول غربي إن الانفجارات السابقة جعلت نصف قوة الطيران البحرية الروسية في البحر الأسود عديمة الجدوى، فيما قال مسؤول محلي في شبه جزيرة القرم، إنه يبدو أن القوات الروسية المتخصصة في الأسلحة المضادة للطائرات، كانت تعمل بالقرب من ميناء يفباتوريا غرب القرم مساء الجمعة.

إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية

ونقلت وكالة «تاس» الروسية، عن مسؤول محلي قوله، إن القوات الروسية أسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية أرسلت لمهاجمة بلدة نوفا كاخوفكا شرقي مدينة خيرسون. وتقول أوكرانيا إن استعادة السيطرة على خيرسون هي إحدى أولوياتها الرئيسية.

وفي سياق متصل، قال مسؤول في شبه جزيرة القرم، إن الدفاعات هناك أسقطت عددًا غير محدد من الطائرات المسيرة فوق مدينة سيفاستوبول.