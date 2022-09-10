أسعار الدولار اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 في مصر.. 19.26 جنيه بـ«المركزي»

أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، أسعار الدولار اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 في مصر، باعتباره واحدًا من العملات المهمة التي يتحدد عليها حركة بيع وشراء للكثير من السلع والمنتجات، كما يتابعها قطاع عريض من الجمهور لارتباطها ببورصة الأوراق المالية.

وكشف البنك الأهلي ومصر والتجاري الدولي وغيرها، أسعار الدولار اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 في مصر، التي نوضحها من خلال التقرير التالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها لحظة بلحظة على هذا النحو:

أسعار الدولار اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 في مصر

وفقًا للمؤشرات العالمية، استقر سعر الدولار أول أمس بالقرب من 109.5 نقطة مع زيادة التوقعات أن يتم تداوله عند 110.72 بنهاية هذا الربع، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 19.26 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد وكريدي أجريكول

وسجل الدولار في بنك «كريدي أجريكول» 19.27 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 19.28 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تحديث للموقع الرسمي لكل بنك.

وفق آخر تعاملات وردت على الموقع الإلكتروني الرسمي لتلك البنوك، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 19.28 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع، ووصلت قيمة الدولار في egbank نحو 19.27 للشراء و19.30 للبيع، وسجل في بنك قناة السويس سعر نحو 19.24 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 19.26 جنيه للشراء و19.33جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في البنك المصري الخليجي 19.31 للشراء و19.34 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك مصر سعر 19.26 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع اليوم السبت.