الشروط والأوراق المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام الفتوى بجامعة أسيوط

أعلنت جامعة أسيوط حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الفتوى، للإشراف على أعمال إعداد الفتاوى والآراء القانونية ضمن الوظائف القيادية التخصصية بالجامعة، على أن يستمر التقديم للوظيفة حتى 2 أكتوبر المقبل.

المهارات المطلوبة للوظيفة

وتتضمن المهارات المطلوبة القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، والإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال العمل الوظيفي، وقضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، والقيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات، أو القيد أمام محاكم الاستئناف، وانقضاء خمسة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة، مع القيد أمام محكمة النقض، وأن يكون من المخاطبين بأحكام القانون رقم 47/1973 بشأن الإدارات القانونية وتعديلاته.

والشروط المطلوبة تتمثل في أن يكون حاصلا على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون.

المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة

وتتضمن المستندات المطلوبة سبعة نسخ ورقية من الآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- بيان حالة وظيفية متضمنا قدرات المتقدم العلمية والتاريخ الوظيفي وآخر تقريرين تقويم الأداء.

- بيان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم، وبيان بأبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، واقتراحاته لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية وفقا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري فى شأن مقترح التطوير.

وتُسلم الأوارق والستندات باليد، وسيُخطر المتقدمون المستوفين لشروط الوظيفة بموعد ومكان المقابلة الشخصية التى ستعقد لهذا الغرض، ولن يُلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة أو الواردة قبل أو بعد مدة الاعلان أو بالبريد، كما أن الجامعة لن تتحمل أي مسؤولية قد تترتب على طلب غير مستوف.

أماكن التقديم للوظيفة

وعلى راغبي التقدم لشغل تلك الوظيفة التقدم بطلب برسم الدكتور رئيس الجامعة، وذلك بعد الحصول على النموذج المعد لذلك، وطلب بيان حالة وظيفية من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بجامعة أسيوط.