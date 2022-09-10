خطوات التظلم على نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

بدأ قطاع المعاهد الأزهرية اليوم السبت، فى استقبال تظلمات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022 ولمدة أسبوعين، وذلك بعد اعتماد وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى نتيجة الدور الثاني الأربعاء الماضى.

وتستعرض «الوطن» خطوات تقديم التظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022، والشروط التي تحكم عملية تلقى الطعون والرسوم المقررة على كل مادة يتظلم عليها الطالب.

خطوات تقديم التظلمات

- الدخول على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، من هنا.

- تسجيل البيانات المطلوبة رقم الجلوس - الرقم القومي – كلمة السر.

- تسديد الرسوم إلكترونياً، وبعدها يتسلم إيصال سداد الرسوم مرفقًا به تأكيد التسجيل.

- تحديد موعد لتوجه فيه الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية بالمنطقة والإدارة التابع لها، وذلك للاطلاع على ورقة الإجابة.

- يكتب الطالب ملاحظاته على مرفق لورقة الإجابة ويسلمها للمنطقة حتى يجرى فحصها.

شروط عملية تلقي طلبات الطعون

وضع قطاع المعاهد الأزهرية، مجموعة من الشروط لاستقبال الطعون حيث لا يحق تقديم تظلم على مواد صدر قرار بإلغائها من الكنترول، بالإضافة إلى عدم إمكانية تقديم تظلم على المادة التي حصل فيها الطالب على الدرجة النهائية، ولا يجوز الطعن على مواد نجح الطلاب فيها خلال الأعوام الماضية.

رسوم تقديم التظلمات

ويتم فتح باب التظلمات والطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بداية من اليوم ولمدة أسبوعين في 198 مكتبًا بجميع الإدارات والمناطق على مستوى الجمهورية، إذ جرى استحداث نظام تسديد الرسوم إلكترونيًا، حيث يحق لطلاب الشهادة الثانوية تقديم تظلم على المادة الواحدة مقابل 100 جنيه، وعند حصوله على أي درجات إضافية يجرى استرداد المبلغ مرة أخرى.

وكان الأزهر الشريف أعلن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، للحصول على نتيجة الدور الثاني 2022، يتبعها إعلان إجراءات التنسيق الإلكتروني للطلاب والطالبات للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر.