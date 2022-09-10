نجاح عملية منظار دقيقة لاستخراج حصوات متشعبة من كلى سيدة بمستشفى قنا

أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، نجاح فريق طبي بقسم المسالك البولية وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية في استخراج حصوات متشعبة من كلى سيدة تبلغ من العمر37 عاما، وذلك في إطار الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية إلى المواطنين، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وصول المريضة إلى مستشفى قنا الجامعي

وأضاف الدكتور جمال عبدالحميد رئيس قسم المسالك البولية في المستشفى، في بيان اليوم، أن المريضة حضرت إلى عيادة القسم بالعيادات الخارجية وأجريت لها الفحوصات الطبية، وتبين أن المريضة تعاني من ألم مزمن في البطن وبتوقيع الكشف عليها وإجراء الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة، تبين «وجود حصوات متعددة ومتشعبة بكلى بها عيب خلقي».

إجراء العملية الدقيقة في مستشفى قنا الجامعي

وأضاف الدكتور عمر الصغير الأستاذ المساعد بقسم جراحة المسالك البولية في مستشفى قنا، أنه جرى اتخاذ القرار بإجراء عملية دقيقة باستخدام منظار الكلى بشكل عاجل لاستخراج الحصوات المتشعبة، في واحدة من العمليات التقنية المتقدمة التي أحدثت طفرة في هذا المجال بديلًا عن الجراحات التقليدية التي استحدثها القسم من خلال تطويره بالأجهزة والآلات الطبية الحديثة.