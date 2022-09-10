«النقل» تناشد المواطنين التوعية بمخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

طالبت وزارة النقل، المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لهم والذي يخدم ملايين الركاب، على خلفية تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، بخاصة على خطوط الضواحي ما يعرض الجميع للخطر.

الظاهرة تؤثر على ميزانية الصيانة الدورية ومشروعات التطوير

وأضافت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم، أن ظاهرة رشق الأطفال القطارات بالحجارة، يتسبب في إلحاق أضرار بها ويتم إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، ما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، واستكمال المشروعات الضخمة لتطوير منظومة السكك الحديدية.

السكك الحديدية: رشق القطارات بالحجارة تسبب أضرارا خطيرة بالقطارات

وتهيب الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، والجرارات وعربات القطارات.