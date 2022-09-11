أعراض الإصابة بالسعار حال التعرض لخدش من حيوان.. وكيفية الوقاية

حددت وزارة الصحة والسكان أعراض مرض السعار، والإجراءات المتبعة في حالة التعرض للعقر أو الخدش من حيوان مصاب بالسعار، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، إنه في حالة التعرض للعقر أو الخدش من حيوان مصاب بالسعار، يرجى التوجه فورًا للمستشفى لأخذ المصل، مشيرة إلى أن المصل المضاد للسعار متوفر بالمجان من خلال مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

أعراض الإصابة بمرض السعار

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، أعراض مرض السعار، وهي الحمى وفقدان الشهية وضعف عام وصعوبة البلع وحالة الهياج، ثم خوف من الماء والهواء، وغيبوبة ثم الوفاة، ولابد من التطعيم فور التعرض للعقر أو الخدش، إذ إن ذلك هو السبيل الوحيد للوقاية من المرض.

وأوضحت الوزارة أن مرض السعار، هو أحد الأمراض الفيروسية التي تنتقل من خلال لدغة الحيوان مصاب بداء الكلب للإنسان، حيث يصيب الجهاز العصبي المركزي.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، بضرورة التواصل معها من خلال الخط الساخن 105 لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين والرد عليها من مصادرها الرسمية.

أهمية الأمصال واللقاحات

وناشدت المواطنين بأهمية متابعتها من خلال كافة منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والاطلاع على أماكن الأمصال واللقاحات والحصول عليها للوقاية من جميع الأمراض، لافتة إلى أنه لا داعي للخوف من الأعراض الجانبية لأي لقاح أو مصل.