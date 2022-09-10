وزير العدل: التعاون القضائي لبلدان القارة السمراء ضرورة تفرضها التحديات

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إنَّ التعاون القضائي بين بلدان القارة أصبح ضرورة تفرضها التحديات المشتركة التي تواجه القارة الأفريقية وعلى رأس هذه التحديات عملية التنمية الشاملة، كونها معبرا للرخاء والاستقرار، وما تحققه من زيادة فرص العمل ورفع مستوى المعيشة وتوفير الحياة الآمنة، والحق في تنمية الشعوب هو عنوان لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.

اجتماع القاهرة يعالج قضايا شمولية مهمة

وأضاف وزير العدل، خلال كلمته باجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أنَّ الاجتماع الرفيع يأتي في دورته السادسة ليعالج قضايا غاية بالأهمية تتميز بالشمول والتنوع، مشيرًا لدور المحكمة الدستورية العيا في وضع حجر الأساس لهذا المحفل الدولي، متابعًا «لا أغفل دور الأشقاء بالقارة ممن ساهموا بفاعلية بتنمية العمل المشترك».