مزايا عديدة لاستخدام موجات الراديو في التأمين على الماشية.. تحدد الهوية

قال الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية، إن نظام تحديد الهوية بموجات الراديو «RFID» له أهمية كبيرة عبر استخدامه في تأمين الماشية.

وأوضحت النشرة، أن نظام تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو هو عبارة عن تقنية لتحديد الهوية بشكل تلقائي، وذلك باستخدام أجهزة متخصصة في عملية التقاط إشارات تصدرها «RFID Tags»، وهي شريحة إلكترونية صغيرة جداً يتم زراعتها في جسم الحيوان.

4 طرق لتحديد هوية الماشية

كما أوضحت النشرة أربع طرق لاستخدام موجات الراديو في تحديد هوية الحيواناتن وهي:

1. وضع جهاز إرسال حول عنق الماشية.

2. إرفاق جهاز لاستقبال الإرسال بأُذن الحيوانات.

3. حقن الماشية بحبيبات زجاجية صغيرة بحجم حبة الأرز تحت الجلد، أو عن طريق بلعها حيث تُصنع من مادة مقاومة للأحماض.

4. حلقة أسطوانية يتم إدخالها بشكل دائم داخل معدة الحيوانات.

مزايا استخدام أنظمة تحديد الهوية

وأشارت النشرة الخاصة بالاتحاد المصري للتأمين كذلك إلى مزايا استخدام أنظمة تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو في إدارة الثروة الحيوانية، وتشمل:

- الحد من الأعمال الورقية المعوقة والمكلفة، والسماح للمزارعين بالحصول على بيانات دقيقة عن الثروة الحيوانية.

- استرجاع المعلومات بطريقة سريعة.

- إمكانية التتبع الدقيق للأمراض الحيوانية.

- الحد من الخطأ البشري المرتبط بالتسجيل اليدوي.

كما أشارت النشرة إلى المزايا في تأمين الثروة الحيوانية، وهي:

- الحد من الغش والاحتيال.

- إمكانية إصدار تغطية تأمينية فورية، ما يعني حصول المزارعين على التغطية على ماشيتهم في اللحظة التي يدفعون فيها القسط، حيث تستغرق منتجات التأمين التقليدية على للماشية 15 يومًا لإصدار الوثيقة.

- تسوية سريعة للمطالبات خلال 72 ساعة، بينما عادة ما يستغرق وقت تسوية المطالبات لمثل هذه المنتجات من التأمين حوالي 40 إلى 60 يوماً، ما يعرض صغار المزارعين للخطر.

- يتم احتساب أقساط أقل، لأن المعاملات تتم دون أي أوراق أوتدخل بشري، ما يُخفض التكاليف.

وأشارت النشرة إلى حالة عملية لاستخدام أنظمة تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو، وهو مشروع مشترك في الهند بين جمعية المزارعين الهنود للأسمدة وإحدى شركات التأمين العالمية هناك «IFFCO-TOKIO».

وأكد الاتحاد المصري للتأمين حرصه دائماً على دعم سوق التأمين، من خلال تزويده بالمستجدات والتطورات التكنولوجية خاصة الذي وصلت له الأسواق المشابهة.