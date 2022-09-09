رسالة شكر من سائح بولندي لمصر بعد إجراء عملية خطيرة: المستشفيات تضاهي أوروبا

خضع السائح البولندي «لوكس»، عملية جراحية خطيرة في مستشفى بالغردقة، لكنه فوجئ بأن مستوى الخدمات الطبية المقدمة تواكب ما يشاهده في أوروبا، وهو ما جعله يعلن عن فخره بتلك التجربة، بل ونقلها إلى بلاده.

وأصيب السائح بكسر في فقرات العنق، وراودته فكرة السفر إلى وطنه بولندا لإجراء عملية جراحية، لكن مع صعوبة نقله بالطيران وضيق الوقت خضع للجراحة بعدما شاهد بنفسه جودة الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات الغردقة.

السائح البولندي: الخدمات الطبية في مصر تضاهي أوروبا

وعبر السائح البولندي «لوكس» 25 عاما، عن سعادته بإجراء العميلة في مصر في أحد مستشفيات الغردقة، ونجاحها، لافتاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه لم يتوقع تلك الجودة والإمكانات الرائعة في مستشفيات الغردقة، التي تضاهي أفضل المستشفيات في أوروبا.

رسالة شكر من سائح بولندي لمصر

وقدم «لوكس» الشكر إلى الفريق الطبي الذي أجرى العملية له بقيادة الدكتور أحمد طارق استشاري جراحة المخ والأعصاب، وأحمد شوقي مدير المستشفى: «بعد العملية وجدت الخدمة متميزة والرعاية رائعة هنا في الغردقة، ولا تختلف عما يحدث في بولندا، وسأنشر تجربتي في نجاح العملية لأصدقائي وكل مواطني بولندا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كرسالة شكر لمصر».

نجاح عملية لسائح بمستشفى بالغردقة

وأشار أحمد شوقي مدير المستشفى المعالج للسائح البولندي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن السائح أصيب بكسر في الفقرات العنقية نتيجة سقوط من ارتفاع، ولا بد من الخضوع لعملية جراحية بواسطة استشاري أطباء العظام وهي من العمليات الكبرى ذات الخطورة العالية.

وأضاف: «في بداية الأمر تردد السائح في الموافقة على إجراء العملية في الغردقة ولكن ظروف الطيران وضيق الوقت جعلته يوافق، وبعد نجاح العملية لم يصدق السائح نفسه وقدم الشكر إلى الفريق الطبي والتمريض المعالج بالمستشفى ووعد بنشر روعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في بلده بولندا».

جودة الخدمات الطبية بمستشفيات الغردقة

وأوضح الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، أن المديرية تجري حملات مرورية على جميع المستشفيات للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة بناء على توجيهات وكيل وزارة الصحة، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الصحي في ظل توفير حياة كريمة للمواطنين.