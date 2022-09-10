ملك بريطانيا الجديد زار مصر 4 مرات قبل وفاة إليزابيث.. أقام في أغرب فندق

4 زيارات أجراها «تشارلز» ملك بريطانيا الجديد لمصر على مدار سنوات طويلة، منذ زواجه من الأميرة ديانا حتى عام 2021، زار خلالها العديد من المدن السياحية، وأقام في عدة فنادق، أغربها فندق في واحة سيوة، كما زار عدة محافظات من بينها القاهرة والإسكندرية ومطروح.

زيارة تشارلز الأولى لمصر

بدأ تشارلز ملك بريطانيا زيارته الأولى إلى مصر في عام 1981، رافقته خلالها زوجته الأميرة ديانا وكانت ضمن رحلة شهر العسل، وزارا مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، واستقبلهما الرئيس الأسبق أنور السادات وزوجته، وأقام لهما مأدبة فاخرة على شرف الضيافة واستقبال العروسين.

زيارة تشارلز الثانية

وبعد مرور 14 سنة من الزيارة الأولى، زار تشارلز مصر سنة 1995، والتقى خلالها بشيخ الأزهر وقتها الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، والذي أهدى ملك بريطانيا الحالي نسخة من القرآن الكريم مترجمة باللغة الإنجليزية، وأعقبها لقائه بمفتي الجمهورية، وزار حي إمبابة بعد الانتهاء من تطويره.

الزيارة الثالثة لمصر ورحلة سيوة

وفى عام 2006 زار تشارلز مصر للمرة الثالثة، ضمن الزيارات التاريخية التي قام بها، ودارت حول قيم التسامح والتقارب بين الأديان السماوية، وزار خلالها جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور أحمد الطيب وقتها، ومنحته الجامعة الدكتوراه الفخرية، واستمرت الزيارة 5 أيام، تجول فيها بين العديد من المزارات السياحية ومنها واحة سيوة، وأقام في أغرب فندق في العالم وهو «أدرار أملال» داخل جناح ملكي خاص، عبارة عن طابقين ومبنى بالكرشيف، وهو مزيج من الملح والطين، وأسقفه من جريد النخل، على الطراز السيوي القديم دون وجود كهرباء أو وسائل تكنولوجيا حديثة، والإضاءة به على الشموع، أما الأكلات فهي سيوية أورجانك، كما حضر افتتاح الجامعة البريطانية في مصر.

آخر زيارة لملك بريطانيا لمصر

وجاءت زيارة ملك بريطانيا إلى مصر في 2021، رافقته خلالها زوجته دوقة كورنوال كاميلا، واستمرت لمدة يومين، وتخللها عدة لقاءات رسمية، ارتبطت بالتراث المصري وملف المناخ، خاصة أن مصر تجهز لاستضافة قمة المناخ 2022، والتقى تشارلز بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وزار بعدها مدينة الإسكندرية.