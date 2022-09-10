ضبط مصنع لإنتاج خراطيم غاز دون ترخيص.. ومحطة بنزين تتلاعب بمعيار الماكينة

أعلنت مديرية أمن القاهرة، ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع خراطيم غاز البوتاجار وبنزين السيارات؛ لإدارته دون ترخيص واستغلاله في تصنيع خراطيم الغاز والسيارات من خامات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها ليغش المستهلكين.

وعُثر على 1250 متر خرطوم دورة بنزين معدة للبيع، و750 متر خرطوم تحت التجهيز خاصة بالسيارات، و175 كيلو جرام كسر بلاستيك، و75 كيلو جرام خيوط لزوم التصنيع، و15 لفة خرطوم غاز بوتاجاز، وكسارة - و2 ماكينة لف خرطوم على الخراطيم، وجميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها.

ضبط مسئول عن محطة بنزين يتلاعب بمعيار الماكينة

وأسفرت حملات وزارة الداخلية، عن ضبط مسئول عن محطة بنزين؛ لقيامه بالتلاعب في المعيار الخاص بماكينة البنزين بمقدار نصف لتر في العبوة لكل 20 لترًا ليغش المواطنين ويحقق أرباحًا غير مشروعة، وعثر بداخل المحطة على كمية من البنزين أمكن حصرها عبارة عن 2000 لتر بنزين 80 أوكتين مدعم، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة.

وجرى ضبط مسئول عن مقهى كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بقصد الاستيلاء على المال العام للإتجار به بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعدم توصيل الدعم لمستحقيه، وجرى العثور على 1.750 طن دقيق بلدى مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.