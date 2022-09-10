«الغُر»: الجامعات الخاصة والأهلية لها حرية تحديد عدد الطلاب المقبولين بها

أكد الدكتور محمد حلمي الغُر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن التسجيل بمختلف الكليات مستمر حتى أول أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن التقديم سيكون بشكل مباشر للكليات ووفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار «الغُر» إلى أن عددا من الجامعات بدأت في إتاحة التقدم للحصول على المنح الدراسية الكاملة.

المنح الدراسية بالجامعات الخاصة 2022

وأضاف أمين الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات الخاصة لها مطلق الحرية في تحديد أعداد المقبولين للمنح الدراسية وكذلك الضوابط والقواعد التي تنظم ذلك.

وذكر، أن المجلس ملزم حال تقدم أي جامعة بمنح دراسية الحصول على ذات النسبة من الطلاب الموجودين في قوائم الانتظار، مؤكداً أن 5% حد أقصى لعدد أماكن المنح الدراسية بالجامعات من الأعداد المقرر لها.

الأعداد المقبولة بالجامعات الأهلية

وتابع «الغُر»، بأن التقديم للمرحلة الثانية للجامعات الأهلية الجديدة مستمر، وحتى الآن لم تُحدد الأعداد المقرر قبولها، مؤكداً أن هناك تنسيقا تاما وتعاملا بشفافية تامة في هذا الأمر.