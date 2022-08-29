تشييع جثمان طفل بعد انتشال جثته من شاطئ البرلس بكفر الشيخ «صور»

شيّع أهالي مدينة برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، منذ قليل، جثمان الطفل حاتم سامى شاهين، 13 عاماً، الذي لقي مصرعه غرقاً، وعُثر عليه صباح اليوم الاثنين بعد مرور 48 ساعة من البحث عن جثمانه في أعماق البحر المتوسط بشاطئ برج البرلس.

بكاء الأقارب والأصدقاء

وأدى العشرات من أهالي برج البرلس صلاة الجنازة على الطفل، ثم توجهوا بالجثمان إلي مقابر أُسرته حيث يواري الثرى، وسط حالة من الحُزن الشديد بين الجميع، ووصلات بكاء من أقاربه وأصدقائه وزملائه بالمدرسة.

وخيَّمت حالة من الحُزن على أبناء مدينة برج البرلس عقب وفاة الطفل «حاتم»، الذي كان يدرس بالصفوف الأخيرة بالمرحلة الابتدائية، كما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء للطفل، الذي كان مشهوداً له بالتفوق والاجتهاد وحُسن الخلق والتواضع، وكان حافظاً لكتاب الله، ودعا رواد هذه المواقع له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهله وذويه الصبر والسلوان.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد غرق الطفل حاتم سامي شاهين، 13 عاما، في مياه البحر المتوسط بشاطئ برج البرلس ناحية البوغاز، بنطاق محافظة كفر الشيخ، وأُجريت جهود مكثفة على مدار يومين لانتشال الجثمان.

وعُثر على جثمان الطفل بالقرب من بوغاز البرلس، وعلى الفور نُقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى برج البرلس المركزي، وحُرر بذلك محضر بمركز شرطة البرلس، وجرى العرض على جهات التحقيق التي صرحت بدفن الطفل بمعرفة أهله عقب توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه.