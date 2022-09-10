شروط وجوائز مسابقة «الغناء والعزف على الربابة» بالمجلس الأعلى للثقافة

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ يعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة هشام عزمى، عن فتح الباب للتقدم لمسابقة «الغناء والعزف على آلة الربابة»، والتي تنظمها لجنة التراث الثقافي غير المادي برئاسة الدكتورة نهلة إمام، وبالتعاون مع لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس برئاسة الدكتورة رشا طموم.

الغناء:

وتتضمن المسابقة :-

أولا: الغناء بمصاحبة الربابة لمجموعة لا تزيد عن 5 أفراد ( من 2-3 مغنيين آلة الربابة - آلة إيقاع) على أن يتم تقديم عملين غنائيين الأول:

من فنون السيرة الشعبية والثانى من فنون الموال (لا تزيد مدة أداء العمل الواحد عن 4 دقائق).

الجائزة الأولى 8000 جنيه

الجائزة الثانية 6000 جنيه

الجائزة الثالثة 4000 جنيه

العزف على الربابة

ثانيا: العزف المنفرد على آلة الربابة للكبار (من سن 18 سنة) لمقطوعتين؛ الأولى: عمل تراثي من فنون الربابة (تحميلة - عزف جزء من السيرة الهلالية، والثانية: مقطوعة حديثة من أعمال الربابة (لا يزيد أداء المقطوعة الواحدة عن 4 دقائق).

الجائزة الأولى 7000 جنيه

الجائزة الثانية 5000 جنيه

الجائزة الثالثة 3000 جنيه

ثالثا: العزف المنفرد على الربابة للبراعم (من 8 - 17 سنة) لمقطوعتين؛ الأولى: عمل تراثي من فن السيرة، والثانية: مقطوعة حديثة من أعمال الربابة (لا تزيد المقطوعة الواحدة عن 4 دقائق).

الجائزة الأولى 5000 جنيه

الجائزة الثانية 3000 جنيه

الجائزة الثالثة 2000 جنيه

مع منح دروع للمكرمين من كبار العازفين للربابة بعدد 5 دروع.

تعقد جلسات الاستماع والتحكيم خلال نهاية شهر نوفمبر 2022؛ على أن تقام أولى جلسات التحكيم بمقر المجلس بالقاهرة، وباقي جلسات الاستماع والتحكيم بقصر ثقافة إحدى محافظات الصعيد (سوهاج، قنا)؛ وسيعلن عن مواعيد جلسات الاستماع ومقرها بالتحديد بعد غلق باب التقدم للمسابقة.

وتسلم استمارة المشاركة ونماذج من الأعمال للمتقدمين إلى إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة ماجدة رفاعى.

كما يغلق باب التقدم للمسابقة 15 نوفمبر 2022.

كما يسمح للمتقدمين للمسابقة بتحميل استمارة المشاركة وإرسال أعمالهم إلكترونيًا عبر موقع الرابط التالي:

لتحميل استمارة التقدم للمجموعات: https://drive.google.com/file/d/1mOeKd4sJhYATg7H2wkSEl8xBstQjAljQ/view?usp=sharing

لتحميل استمارة التقدم للعزف الفردي:

https://drive.google.com/file/d/1g-gDWTR17-0COL28iwmWVikMKSK-7h7-/view?usp=sharing

كما يمكن لمن يرغب التقديم وتعبئة الاستمارة إلكترونيًا وتحميل نماذج من أعمال المتقدم من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/gRoysnZeCS8JCLor7