أستاذ بحوث زراعية: القيادة السياسية تولي اهتماما غير مسبوق بالزراعة

قال الدكتور زكريا فؤاد، أستاذ البحوث الزراعية، إن مصر تشهد من الثماني سنوات السابقة إنجازات في المجال الزراعة، ما يدل على اهتمام القيادة السياسية والحكومة وكل القطاعات بالقطاع الزراعي وبالفلاح والمزارع المصري، ويتمثل ذلك في العديد من الإنجازات في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تهتم بكل شؤون الفلاح والمزارع المصري وأسرته من الناحية الزراعية والصحية والتعليمية.

مشروع تبطين الترع

وأضاف «زكريا»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية منة فاروق، أن مشروع تبطين الترع له تأثير جيد للغاية لمزارعي مصر، وكان للدولة دور في تبطين آلاف الكيلومترات من الترع.

وأشار إلى أن الدولة تبذل مجهودا كبيرا في عملية التوسع الأفقي والرأسي وزيادة الإنتاجية والجودة في كل المحاصيل، كما أن الزراعة التعاقدية زادت بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة لضمان ربح مناسب للفلاح المصري ومنتجاته، وتحقيق التأمين والأمن الغذائي المصري في ظل الظروف العالمية والتغيرات المناخية وما لها من آثار سلبية على الزراعة.

إنجازات على أرض الواقع

وأكد أن الإنجازات في الملف الزراعي على أرض الواقع كثيرة جدا، ونلمس في السنوات الأخيرة تلك الإنجازات وأثمرت كل هذه المشروعات على تحقيق الأمن الغذائي المصري وتحقيق التوفير الغذائي المناسب والملائم والنظيف للشعب في إنتاج محلي للمحاصيل، وهناك اكتفاء ذاتي من المحاصيل البستانية مثل الفاكهة والخضر وتصديرها للأسواق العالمية ودخول مصر لأول مرة لأسواق جديدة في آسيا مثل الصين.

ولفت إلى أن مصر حققت إنجازات في المجال الزراعي رغم الأزمات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية، سواء على مستوى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في الكم والكيف، وتحقيق طفرة في توفير أسواق خارجية وعملة صعبة.