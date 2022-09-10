طرق دفع مصاريف المدارس 2022-2023.. 305 جنيهات للصف الخامس الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم، طرق دفع مصاريف المدارس 2022-2023، موضحة أنه يمكن سدادها من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المُتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب، مؤكدة أنه لا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات.

مصاريف المدارس 2022-2023

مصاريف المدارس 2022-2023 تبلغ وفق البيان الرسمي، 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي، و205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، و520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام، و505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام، و220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات، و205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

وأكدت الوزارة، خفض نسبة «50%» لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وحالات الوفاة بالنسبة للعاملات، موضحة أن هذا التخفيض لا يسري على الرسوم المقررة بقوانين، ويُسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بالمدارس التعليم الثانوي العام والفني والدراسات التكميلية الصناعية والطلاب المتقدمين من الخارج، على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

مصاريف المدارس للوافدين

وبالنسبة للطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها (عربي – لغات)، يسدد عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ 3000 جنيه، وتسدد إدارة الطلبة الوافدين الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى المنحة، ويُسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبون في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ 1500 جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.