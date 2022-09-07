موعد الكشف الطبي 2022 للطلاب الجدد في جامعة المنصورة ورابط التقديم

أعلنت جامعة المنصورة، بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين لكليات جامعة المنصورة للعام الجامعي 2023/2022، بدءا من السبت المقبل، إذ يمكن للطلاب الجدد، حجز موعد الكشف الطبي، من خلال «نظام ابن سينا لحجز الكشف الطبي»، الذى سيجر تفعيله غدا الخميس.

موعد الكشف الطبي 2022 للطلاب الجدد في جامعة المنصورة

أوضحت جامعة المنصورة في بيان لها، آلية حجز الكشف الطبي للطلاب الجدد، المرشحين لكليات الجامعة، بداية من غدا الخميس، إذ يمكن للطلاب، حجز موعد الكشف الطبي من خلال نظام ابن سينا لحجز الكشف الطبي للطلاب الجدد، إذ يحجز الطالب ميعاد الكشف الطبي، ويطبع استمارة الحجز عبر هذا الرابط

الأوارق المطلوب من الطلاب الجدد

ويتقدم الطلاب الجدد لتوقيع الكشف الطبي بكليات جامعة المنصورة، ومعهم الأوراق اللازمة لتقديمها إلى كلياتهم في ملف التقديم ومنها: ‎أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها، وأصل شهادة الميلاد الرقم القومي وصورة منها، وصورة من بطاقة الترشيح من موقع تنسيق الجامعات، وفيزا جامعية من البنك الأهلي، بالإضافة إلى 6 صور شخصية حديثة، ووبطاقة الرقم القومي لكل من الطالب وولي الأمر، وصورا منها.

وبالنسبة للطلاب الذكور، يقدم نموذج 2 جند للطلاب الذكور، وبطاقة 6 جند للطلاب مواليد 2003 وما قبلها، ويسدد المصروفات الدراسية ورسوم الكشف الطبي وطلب الالتحاق من الكلية التي تم ترشيحه إليها.