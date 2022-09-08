4 خطوات على نظام «ابن سينا» لحجز موعد الكشف الطبي لطلاب جامعة المنصورة

بدأ نظام ابن سيناء لتسجيل الكشف الطبي لكليات جامعة المنصورة في تسجيل الطلاب الجدد الذين تمكنوا من الالتحاق بكليات الجامعة خلال تنسيق الثانوية العامة 2022 في المرحلتين الأولي والثانية، وذلك لتحديد موعد الكشف الطبي بعد أن يمر الطالب بعدد من الخطوات لابد عليه من القيام بها قبل الحصول علي موعد، ومنها دفع رسوم الكشف الطبي، والتسجيل على الموقع في 4 خطوات، ليتمكن بعدها من الدفع الإلكتروني.

خطوات حجز الكشف الطبي لطلاب جامعة المنصورة

وأوضحت جامعة المنصورة، في فيديو نشرته علي صفحتها الرسمية، أنه يجب على الطالب أن يدخل من خلال الرقم القومي الخاص به، وتحديد الكلية التي تم ترشيحه إليها عبر نظام ابن سينا على الرابط: http://sce.mans.edu.eg/mus/studentPortal/

دفع رسوم الكشف الطبي إلكترونياً

ووجهت جامعة المنصورة الطلاب الجدد إلى دفع رسوم الكشف الطبي إلكترونياً، حتى يتمكن من ملء البيانات الطبية في استمارة الكشف الطبي، ويتم الدفع بواسطة أحد الطرق الآتية:

أ‌- فوري.. يظهر لكل طالب كود مختلف صالح للاستخدام لمدة 24 ساعة ويتوجه الطالب للدفع في أي ماكينة دفع فوري عن طريق الكود.

وفي حالة لم يدفع الطالب خلال 24 ساعة سيظهر له رابط الدفع مرة أخرى، وسيظهر له كود جديد يجب على الطالب الدفع على الكود الجديد لأن الكود القديم يعتبر ملغيا.

ب‌- الفيزا.. يستطيع الطالب الدفع إلكترونياً عن طريق فيزا.

- يقوم الطالب بعد ذلك ملء البيانات الطبية في استمارة الكشف الطبي.

- يظهر للطالب تاريخ ومكان الكشف تلقائياً بعد ملء استمارة الكشف الطبي.

- يتوجه الطالب في التاريخ المدون إلى مكان الكشف الطبي.

- يتوجه بعد ذلك إلى الكلية المرشح إليها لاستكمال ملفه.

في حال عدم تمكن الطالب من الذهاب إلى الكشف الطبي فى الموعد المحدد يمكن الدخول على النظام مرة أخرى بعد مرور موعد الكشف، لأخذ ميعاد جديد للكشف من خلال صفحه ميعاد الحجز (يجب ألا يتم تعديل ميعاد الكشف إلا في الضرورة القصوى لأن أعداد الكشف الطبي محددة).

كيفية التسجيل لإجراء الكشف الطبي

حدد نظام «ابن سينا» للكشف الطبي علي الطلاب الجدد بجامعة المنصورة 4 خطوات، هي:

- الخطوة الأولى.. يتم الضغط على الدفع الإلكتروني لإتمام الدفع الخاص بالتسجيل الطبي عن طريق «فوري».

الخطوة الثانية:

1- يتم الضغط على الدفع الإلكتروني لإتمام الدفع الخاص بالتسجيل الطبي عن طريق «فوري».

2- إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب والوسيلة الأساسية للتواصل معه.

3- يتم الضغط على إرسال كود التحقق.

4- سيتم إرسال كود على البريد الإلكتروني الذي تم ادخاله.

الخطوة الثالثة:

1- يتم إدخال كود التحقق الذى تم إرساله على البريد الإلكتروني المدخل فى الخطوة السابقة.

2- ثم يتم الضغط على زر التأكد من الهوية.

الخطوة الرابعة:

1- يتم الضغط على «البيانات الطبية» لإدخال البيانات الخاص بالطالب.

2- ثم الضغط على زر «حفظ» لحفظ البيانات.

3- سيتم إرسال موعد وتاريخ الكشف الطبي الخاص بالطالب.