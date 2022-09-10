توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار نهارا على معظم الأنحاء

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي مساء اليوم، توقعات طقس 72 ساعة مقبلة المتوقعة على جميع المناطق والمدن خلال الفترة من غدًا الأحد 11 سبتمبر، وحتى الثلاثاء 13 من الشهر ذاته، إذ تشهد بعض المناطق شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد بشأن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، أن الشبورة الصباحية ستستمر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وكشفت الأرصاد، أنه من المتوقع خلال الـ 72 ساعة المقبلة، أن يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة بمحافظة جنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومحافظات شمال الصعيد.

ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة، ظهور السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، منوهة لوجود نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، درجات الحرارة المتوقعة على كل الأنحاء خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 11 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 12 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 13 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.