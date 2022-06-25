بتكلفة 128 مليون جنيه.. 7 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بالعاشر

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعى جاهدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة في «بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها»، على حد قوله.

المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية

وأضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات.

تنفيذ 266 مشروعاً بكافة القطاعات في الشرقية

وأشار إلى أنه يجري تنفيذ 266 مشروعاً بكافة القطاعات في نطاق المحافظة، بتكلفة مالية 21 مليار و700 مليون جنيه، منهم 7 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة مالية بلغت 128 مليون و220 ألف جنيه.

أضاف محافظ الشرقية أنه يجري تنفيذ 7 مشروعات جديدة بقطاع الأبنية التعليمية، لإنشاء وتطوير 283 فصلاً جديداً، بتكلفة مالية بلغت 128 مليونًا و220 ألف جنيه، منها إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بمركز غرب بالحي 10، لإضافة 33 فصلاً جديداً، بتكلفة 7 ملايين و640 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 90%، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بمركز الخدمات بالحي 10، القطاع أ، لإضافة 44 فصلاً جديداً، بتكلفة 15 مليونا و470 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 82%.