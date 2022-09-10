المدن الذكية.. تصميمات مبتكرة تجعلها الأكثر جذبا للاستثمارات حول العالم

صممت المدن الجديدة الذكية بأعلى التقنيات في إدارة البنية التحتية، مثل المرافق والطرق والإنارة، وتوزيع كاميرات مراقبة بأعلى جودة فى كل الميادين، والعناية بـ«اللاند سكيب»، وري المناطق الخضراء، واستخدام إضاءة موفرة في كل الشوارع والميادين.

وتعد المدن الذكية هي الأكثر جذباً للاستثمارات حول العالم، وذلك لدورها في التقدم الاقتصادي لأنها الأكثر استدامة، لما تمتلكه من توفير الطاقة، والاستغلال الأفضل للبنية التحتية، ومن أبرز المدن الجديدة: العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، الجلالة، وغيرها.

نظام الحوكمة أهم مقومات المدن الذكية

ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعد من أهم مقومات المدن الذكية، اعتمادها على نظام الحوكمة الذكية، من خلال منظومة تكنولوجية مترابطة، حتى لا يضطر المواطن لاستيفاء طلبه، إلى المرور بأكثر من وزارة، كما يمكن للمقيم بالمدينة الذكية استخراج التراخيص والأوراق الرسمية عبر الإنترنت.

وكشف الدكتور عباس الزعفراني، أستاذ التخطيط العمراني، أن الدولة المصرية تتجه خلال هذه الفترة، لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المدن الذكية، التي تتميز بمواصفات عالمية، ومنها مدينة العلمين الجديدة، التي لديها فرصة استثمارية واقتصادية كبيرة، لما تتمتع به من مزايا، تجعل الفرصة أمامها لتكون مدينة مجتمعية متكاملة، أي بمثابة مدينة الإسكندرية 2.

وأشار أستاذ التخطيط العمراني، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن مدينة العلمين الجديدة، لديها فرصة كبيرة لتكون مدينة متكاملة، وليست قرية سياحية أو منطقة ترفيهية فقط، من خلال استغلال المدينة بشكل أفضل.

المدن الجديدة منظومة حياتية كبيرة ومتكاملة

وأوضح «الزعفراني»، أن مدينة العلمين الجديدة، تضم ميناء الحمراء للبترول، الذي يمكن استغلاله وتطويره، ليكون مثل ميناء الإسكندرية، وبالتالي ستكون مدينة العلمين الجديدة بمثابة منطقة لوجيستية، تضم مختلف الأنشطة، التجارية، الصناعية، الخدمية، التعليمية، وغيرها من الأنشطة الحيوية.

ويقول سيف فرج، خبير عقاري، إن المدن الجديدة الذكية منظومة حياتية كبيرة ومتكاملة، لا تعتمد فقط على تصميمات حديثة للبيوت، ولكن إتاحة جميع الخدمات للمواطن داخل مدينته بأقل جهد، ما يمكنه من التعامل مع المؤسسات الحكومية واستخراج التراخيص والأوراق كافة عبر الإنترنت.

وأشار الخبير العقاري لـ«الوطن»، إلى أن المدن الذكية توفر قاعدة بيانات واضحة وشفافة، تساعد المسؤول على اتخاذ القرارات، والتواصل مع القطاع الحكومي والخاص داخل كل مدينة.

المدن الجديدة تتضمن إدارة ذكية للمرافق

وأضاف الخبير العقاري، أن المدن الجديدة جاذبة للاستثمارات، وذلك لسهولة الانتهاء من الإجراءات الحكومية، ووجود منظومة حوكمة شفافة وواضحة تقلل الفساد أو الخطأ البشري، فضلاً عن تصميم منازل خضراء بنظام أفضل للتهوية، واستغلال أفضل لضوء الشمس والموارد الطبيعية.

وأوضح «فرج»، أن المدن الجديدة الذكية، تتضمن الإدارة الذكية للمرافق مثل المياه والاتصالات والغاز والكهرباء، ونظم التكييفات المركزية، وترشيد مياه الشرب، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الري.