عرض فيلم Morte a Venezia المرشح لجائزة الأوسكار بسينما الشعب 22 سبتمبر

تبدأ الهيئة العامة لقصور الثقافة، تفعيل بروتوكول التعاون المصري الإيطالي في مجال السينما، الذي تم توقيعه مؤخرا، ويقيم قصر السينما بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي أولى فعاليات التعاون الثقافي والفني المشترك، إذ يجري عرض الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار Morte a Venezia، وذلك بحضور الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما، مدير عام الثقافة السينمائية، وديفيد س كاليناني، رئيس المركز الثقافي الإيطالي، وذلك يوم 22 سبتمبر 2022، في الثامنة مساء.

تبادل الأنشطة على الصعيد السينمائي

وكان تامر عبد المنعم، وقع في مايو الماضي، بروتوكول تعاون مع المستشار الثقافي الإيطالي بالقاهرة ديفيد سكلماني، لتبادل الأنشطة على الصعيد السينمائي، ونقل الثقافات بين الجانبين، إذ يشمل نادي سينما إيطالي شهري بقصر السينما، وآخر مصري شهري بمقر المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة.

ويتضمن البروتوكول استقبال سينمائيين إيطاليين من الأسماء اللامعة على صعيدي الصناعة والنقد للمشاركة في الفعالية ذات الصلة بالثقافة السينمائية المتخصصة بالقصر؛ لنقل الخبرات وفتح زوايا جديدة لمحبي السينما بمصر.

وفي مجال النشر، توافق الطرفان على نشر دراسات سينمائية إيطالية متنوعة عبر مجلة «أبيض وأسود» الصادرة عن وزارة الثقافة المصرية، على أن تترجم إلى اللغة العربية، وفي سابقة تعد الأولى من نوعها، اتفق الطرفان على استقبال سينما الشعب عددا من الأفلام الإيطالية الحديثة لعرضها ببعض مواقع سينما الشعب بالتوازي مع عرضها بإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.

الموت في البندقية Morte a Venezia

والفيلم هو الموت في البندقية Morte a Venezia، مدته 127 دقيقة وهو مأخوذ عن رواية الألماني توماس مان، وتدور أحداثه قبل سنوات قليلة من اندلاع الحرب العالمية حول الملحن الطليعي غوستاف أشينباخ «والمستلهمة من هذه الشخصية من الموسيقي جوستاف ماهلر الذي توفي في 1911 نفس عام كتابة الرواية»، الذي يسافر إلى منتجع في البندقية بحثًا عن الراحة بعد فترة من القلق، إلا أنه يلتقي بمفاجآت.