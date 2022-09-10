الصحة توافق على عودة تكليف خريجي «التحاليل البيولوجية» و«المختبرات» بالأزهر

أعلنت نقابة العلوم الصحية، إدراج خريجي جامعة الأزهر الشريف في 6 معاهد، تابعة لـ3 كليات علوم في بنين وبنات القاهرة، وبنين أسيوط، وهي معاهد التحاليل البيولوجية، والمختبرات، للمرة الثانية ضمن حركة التكليف بوزارة الصحة، بعد توقف 6 سنوات، وهي الفترة التي لم يرسل فيها أسماء الخريجين من المعهدين القدامى بكلية العلوم بنين بالقاهرة، إلى إدارتي التكليف، أو العلاج الحر لاستخراج تراخيص مزاولة مهنة لهم.

وأكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن النقابة العامة ونقابة القاهرة بذلتا جهودا مضنية على مدار السنوات الماضية، من أجل إعادة فتح المعهدين بعد غلقهما، حيث تم إنشاء تلك المعاهد في 2008، وغلقهما في 2016 لظروف مالية، وتكررت الكثير من جلسات التفاوض والتواصل مع جامعة ومشيخة الأزهر لإعادة فتحهما، وهو ما حدث فعليا في عام 2019، ثم واصلت جهود العلوم الصحية وبقوة لإعادة تكليفهم مرة أخرى، متداخلة مع وزارة الصحة، وجامعة الأزهر ومشيخته.

وأشار إلى أن كل ذلك لاقى استجابة من كافة الأطراف، توجت بإعلان قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة برئاسة الدكتورة سحر حلمي، والإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بقيادة الدكتور عبدالحميد صالح، بالسماح لخريجي معهدي المختبرات الطبية، والتحاليل البيولوجية، التابعين لجامعة الأزهر، بالتقدم للدراسة التخصصية، بعد تطبيق الشروط، للحصول على الدبلوم الفني التخصصي في شعب «الأشعة، والمعامل، والتسجيل الطبي والإحصاء، والمعاونون الصحيون، والأسنان»، للعام الدراسي 2022-2023.

موافاة النقابة بالمقررات والساعات الدراسية والمحتوى العلمي للمعاهد الفنية

وقال إنه خاطب نائب رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد الشربيني، في 7 مايو الماضي، وطالبه بموافاة النقابة بالمقررات والساعات الدراسية والمحتوى العلمي للمعاهد الفنية «قواعد بيانات، وتحاليل بيولوجية، ومختبرات»، وذلك لتقديمها للجهات المعنية بوزارة الصحة، لمقارنتها بمقررات المعهد الفني الصحي التابع لوزارتي الصحة والتعليم العالي، للعمل على تكليف الخريجين من تلك المعاهد من قبل وزارة الصحة.

وأكدت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، أن الدولة بحاجة إلى هؤلاء الخريجين فعليا في سوق العمل، ولا يمكن الاستغناء عنهم داخل المستشفيات والمنشآت الصحية بشكل عام، وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أصدر قرارا بمساواتهم مع أقرانهم في المعاهد الفنية الصحية، بعد مطابقة المناهج، أما المعهد الثالث، وهو قواعد البيانات، فلم يتم تكليف خريجيه حتى الآن، بسبب عدم مطابقة مناهجه، ولكن تم تعديلها ومطابقتها مع شعبة التسجيل الطبي والإحصاء بالمعهد الفني الصحي، ويتم العمل على إدراجها في التكليف حاليا بالتنسيق مع إدارة جامعة الأزهر والجهات المعنية.

الموافقة على حصول الخريجين على رخصة مزاولة المهنة

واستكمل محمد عبدالرحمن، نقيب العلوم الصحية بالقاهرة، بعد العديد من المخاطبات واللقاءات مع المسئولين، أخيرا تم الموافقة على إدارج الخريجين ضمن التكليف، والموافقة أيضا على حصولهم على رخصة مزاولة المهنة، كما تم الاستعانة بقيادات من وزارة الصحة أثناء الاجتماعات بالجامعة، وكذلك د. أحمد فتحي أبوزيد، عميد معهد فني صحي إمبابة، لتوضيح الصورة من جهة توحيد المناهج، وتخريج حاصلين على مؤهلات، تطابق المعاهد الفنية الصحية،

تضمنت الجهود لقاءات مع مسؤولي الأزهر بحضور مسئول الامتياز بالمعهد الفني الصحي، وعمداء كليات علوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وبنات أزهر القاهرة، وأسيوط، ونوابهم، وناقشوا وضع طلاب الامتياز، فيما يتعلق بالتدريب 6 أشهر امتياز للمعهدين الفنيين للمختبرات، والتحاليل البيولوجية، وقواعد البيانات، كما خاطب د. محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، وزارة الصحة والسكان، بضرورة تدريب الطلاب داخل المستشفيات، مثل نظرائهم بالمعاهد الفنية الصحية، طبقا للائحة المعاهد الفنية الصحية رقم 704، وقرار المجلس الأعلى للأزهر، والمعتمد من شيخ الأزهر تحت رقم 52 لسنة 2021، والذي يشترط على الطلاب الحصول على الامتياز «التدريب 6 شهور»، للحصول على رخصة مزاولة المهنة، تمهيدا لإدراجهم ضمن خطة التكليف من قبل الوزارة.

وقال محمد كرم، أمين عام نقابة العلوم الصحية بالقاهرة، أن قراري المجلس الأعلى للأزهر رقمي 50 و 52 لسنة 2019، أعادا فتح المعاهد بعد غلقها، على أن يتم التوسع فيها بدلا من ثلاث فقط بعلوم بنين القاهرة، إلى 9 معاهد بمعدل 3 في بنات القاهرة، و 3 في بنين أسيوط، يحملون أسماء "تحاليل بيولوجية"، و "فني مختبرات"، و "قواعد بيانات"، ويتم تكليف كل خريجي المعهدين الأولين.

وواصل أن نقابة العلوم الصحية بالقاهرة، خاطبت الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، حينها، لإرسال إفادات فردية للطلاب الموجودين في فترة التدريب «الامتياز» للمعاهد التابعة لكليات العلوم، وذلك لاستخراج كارنيهات عضويات النقابة لهم، بصفة مؤقتة، ولكي يكمل الخريج خطوات استخراج مزاولة المهنة بعدها، وكذلك إجراءات التكليف، وذلك قبل افتتاح موقع التكليف يوليو الماضي، وخاصة أن فترة التدريب كانت متأخرة نوعا ما، بينما يتم تجهيز مسوغات مزاولة المهنة.