مستشفيات أزهر أسيوط تعلن حاجتها لأطباء مقيمين .. تعرف على التفاصيل

أعلنت مستشفيات جامعة الأزهر فرع أسيوط، حاجتها لشغل وظائف أطباء مقيمين بالدرجة الثالثة التخصصية، لخريجي كلية طب الأزهر بنين، بنظام التعاقد لمدة عام، قابلة للتجديد بحد أقصى 3 سنوات كاملة، في 26 تخصصًا تشمل 44 درجة، لافتة إلى أنها تستقبل طلبات التقديم حتى 10 سبتمبر الجاري.

التخصصات المطلوبة

وشملت التخصصات المعلن عنها، الأطفال، والأطفال المبتسرين، والأنف والأذن والحنجرة، والسمعيات، والتخدير، والعناية المركزة، والباثولوجيا الإكلينيكية، وبنك الدم، طب وجراحة العيوان، والنساء والتوليد، والباطنة العامة والكبد والجهاز الهضمي، والأمراض المعدية، والطب النووي، والروماتيزم، والطب الطبيعي، والأمراض الصدرية، وطب المخ والأعصاب، والطب النفسي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى، والأمراض الجلدية، وجراحة التجميل، وجراحة الأورام، وجراحة العظام، وجراحة المسالك، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأوعية الدموية.

أخر موعد للتقديم في الجامعة الأهلية

وفي سياق أخر، أعلنت الجامعة الأهلية بأسيوط، أنّ اليوم الخميس، أخر موعد لسداد نصف المصروفات والرسوم الإدارية، للمقبولين في الدراسة بالجامعة عن طريق مكتب التنسيق، لافتة إلى أنّ من يتخلف عن السداد بعد الموعد المحدد، سيعد هذا تنازلًا عن حقه في القبول بالجامعة.