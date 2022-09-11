مواقيت الصلاة اليوم الأحد 11-9-2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم من الأمور التي تهم العديد من المسلمين الذين يحرصون على مواعيد الفروض الخمس، إذ تتغير على مدار اليوم بسبب حركة الشمس.

وضمن الموضوعات الخبرية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، تستعرض مواقيت الصلاة بمحافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية وغيرها، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، وذلك كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:09 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:23 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:06 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:24 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر 4:09 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:52 صباحًا.

موعد أذان العصر 3:23 مساء.

موعد أذان المغرب 6:06 مساءً.

موعد أذان العشاء 7:24 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 4:06 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:50 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:21 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:04 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:23 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر الساعة 4:12 صباحًا

أذان الظهر الساعة 11:50 صباحًا.

أذان العصر الساعة 3:19 مساءً.

أذان المغرب الساعة 6:02 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر الساعة 4:13 صباحًا.

أذان الظهر الساعة 11:57 مساءً.

أذان العصر الساعة 3:29 مساءً.

أذان المغرب الساعة 6:11 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:31 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:10 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم الساعة 11:45 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:13 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:57 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:10 مساءً.