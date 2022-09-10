بريد الوطن.. شغلتني

ضحكت على قلبى

وشغلته بهواك

ولا حسيت بقربى

ولا شعرت برضاك

لا شاف منك غير الحرمان

ولا عاش يوم معاك فى أمان

غير البعد والهجر والنسيان

والندم على الحب اللى كان

حرام عليك تلعب بالقلوب

ده كل قلب له عاشق ومحبوب

من الأزل نصيب ومكتوب

يتهنى بحبه وفى غرامه يدوب

محمود موسى سعفان

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