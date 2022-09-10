بريد الوطن.. شغلتني
كتب:
الوطن
09:41 م | السبت 10 سبتمبر 2022
تعبيرية
ضحكت على قلبى
وشغلته بهواك
ولا حسيت بقربى
ولا شعرت برضاك
لا شاف منك غير الحرمان
ولا عاش يوم معاك فى أمان
غير البعد والهجر والنسيان
والندم على الحب اللى كان
حرام عليك تلعب بالقلوب
ده كل قلب له عاشق ومحبوب
من الأزل نصيب ومكتوب
يتهنى بحبه وفى غرامه يدوب
محمود موسى سعفان
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