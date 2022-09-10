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بريد الوطن.. شغلتني

كتب:

الوطن
09:41 م | السبت 10 سبتمبر 2022
تعبيرية

تعبيرية

ضحكت على قلبى

وشغلته بهواك

ولا حسيت بقربى

ولا شعرت برضاك

لا شاف منك غير الحرمان

ولا عاش يوم معاك فى أمان

غير البعد والهجر والنسيان

والندم على الحب اللى كان

حرام عليك تلعب بالقلوب

ده كل قلب له عاشق ومحبوب

من الأزل نصيب ومكتوب

يتهنى بحبه وفى غرامه يدوب

                                  محمود موسى سعفان

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