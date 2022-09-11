حظك اليوم برج العقرب الأحد 11-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج العقرب من الشخصيات الهادئة المعروفة بحبها للغموض والاحتفاظ بجميع المعلومات الشخصية لنفسها، كما أنه طموح يعمل على تحقيق على أهدافه فهو صادق ومخلص فهو معروف بشخصيته القوية والعنيدة، كما أنه غيور يشعر أنه يمتلك من يحبهم.

ولمحبي متابعة التغيرات والحركات اليومية للفلك والأبراج من مواليد برج العقرب، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العقرب اليوم، حافظ على اللباقة ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: تنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تعير مزيدا من الاهتمام لصحتك ولا تتحامل على نفسك.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.