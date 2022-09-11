برنامج الفيزياء الإشعاعية الطبية بـ«علوم» الزقازيق.. فرص عمل في 10 مجالات

كشف الدكتور جمال عبد العزيز عنان عميد كلية العلوم بجامعة الزقازيق مميزات برنامج الفيزياء الإشعاعية الطبية، الذي يعد أحد البرامج الحديثة التي تم إطلاقها بكلية العلوم قبل عام ليتيح للخريجين والخريجات العمل في 10 مجالات ويسهل لهم الحصول على فرص وظيفية بعد تخرجهم.

وأوضح عميد كلية العلوم لـ«الوطن» أن الدراسة ببرنامج الفيزياء الطبيعة الإشعاعية مخصصة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم، وعلمي رياضة، والذين حصلوا على مجموع يؤهلهم للالتحاق بالكلية والدراسة بالبرنامج.

وأشار إلى أنه يتم تدريب الطلاب على صيانة وتشغيل الأجهزة الطبية في الرنين المغناطيسي والطب النووي وأجهزة الأشعة، وتعقيم الأغذية بأشعة جاما، مضيفا أن الكلية وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة المواد النووية والمركز القومي للبحوث بشأن التدريب الصيفي للطلاب.

البرنامج بدأ في 2021

وأضاف أنه تم بدء العمل بالبرنامج في الكلية عام 2021 وذلك بعد صدور موافقة من المجلس الأعلى للجامعات بإطلاق البرنامج بالكلية، لافتا إلى أن البرنامج يمنح درجة البكالوريوس تخصص الفيزياء الإشعاعية والطبية.

مجالات عمل البرنامج

المجال الطبي:

1- أخصائي أجهزة طبية إشعاعية، صيانتها، تشغيلها.

2- أخصائي أمان إشعاعي بالمستشفيات.

3- أخصائي أجهزة حاسوب للتخطيط الإشعاعي والتشخيصي لمصانع ضبط الجودة بالإشعاع

4- شركات التكنولوجيا الحيوية.

5- شركات الأجهزة الطبية.

6- استشاري أمان نووي.

7- أخصائي إشعاعي بيئي بالمطارات والحجر الصحي والصادرات والواردات

القطاع الصناعي

8- التقييم لمصانع الأغذية بالإشعاع

9- القياس والمعايرة للأجهزة الإشعاعية

10- مراكز البحث العلمي ومراكز الأبحاث و شركات البترول.

وكانت كلية العلوم بجامعة الزقازيق أعلنت عن إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة بهدف إتاحة المزيد من فرص العمل للطلاب بعد تخرجهم ومنها برنامج الكيمياء الحيوية والميكروبيولوحي وبرنامج علوم البترول والمياه وبرنامج بكالوريوس العلوم في الكيمياء الصناعية وبرنامج علوم البصريات والليزر بالإضافة إلى برنامج الفيزياء الطبيعية والإشعاعية .