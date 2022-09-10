اندلاع حريق بحمام التلات في العتبة.. و3 سيارات إطفاء للسيطرة عليه

اندلع منذ قليل، حريق هائل بمنطقة حمام التلات بحي العتبة في القاهرة، وتصاعدت ألسنة النيران من جميع أنحاء المكان المشتعل، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع وصوله إلى الأماكن المجاورة.

حريق حمام التلات

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمنطقة حمام التلات بحي العتبة بمحافظة القاهرة، على الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وفرض كردون أمني حول منطقة اندلاع النيران، لمنع امتدادها، ويبذل قوات الحماية المدنية بالقاهرة، جهودا مضنية للسيطرة على الحريق.

نصائح الحماية المدنية

ولتجنب نشوب الحريق، قال اللواء علاء عبدالظاهر مدير الحماية المدنية بالقاهرة السابق، في تصريح لـ«الوطن»، إن لا بد من الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية، والمحافظة على جودة التوصيلات الكهربائية، وتركيب آليات وقائية ضد أخطار الحريق.