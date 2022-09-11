إخلاء سبيل «الدليفري» المتهم في واقعة التعدي على سيدة بالدقي

أكد أحمد السقيلي المحامي دفاع «فارس» المتهم بالاعتداء على سيدة، بحي الدقي بمحافظة الجيزة، أن موكله يعمل عامل توصيل بإحدى شركات الشحن الشهيرة، ويوم الواقعة اتجه إلى حي الدقي لتسليم طلب، لحظة التسليم حدثت مشادة كلامية بين الشاب والسيدة التي تدعى «نانيس» بعد أن رفضت استلام الطلب مرتين بحجة وجود كسر، كما رفضت إعطاءه مصاريف الشحن.

السيدة استدعت حارس العقار ونجله

وأوضح السقيلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيدة استدعت حارس العقار ونجله بعد نشوب مشادة بينها وبين الشاب، لتنشب مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة قام على أثرها نجل حارس العقار بالاعتداء بالضرب على فارس وإهانته حتى أصيب بكسر في أنفه، موضحًا أن موكله صاحب الـ22 عامًا أصيب بأضرار نفسية وجسدية بالغة في أعقاب الاعتداء عليه.

وأكد المحامي، أن السيدة شاهدت الشاب خلال الاعتداء عليه ورغم ذلك لم تدافع عنه، بل وصفته بالخارج عن القانون دون وجه حق، متابعًا أن جهات التحقيق أخلت سبيل موكله: «السيدة طلعت ووصفت موكلي أنه خارج عن القانون مع إنه في الأصل مجني عليه».

بلاغ بالواقعة

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقى قسم شرطة الدقي يوم الجمعة 26 أغسطس بلاغا، من سيدة، اتهمت مندوب شركة تسويق إلكتروني، بالتعدي عليها بالضرب وعلى حارس العقار المقيمة به بدائرة القسم، بعد رفضها استلام الأوردر بعد أن اكتشفت عند الاستلام بوجود عيوب به، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم ضبط المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبالاستماع إلى أقوال شهود عيان لكشف تفاصيل الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية.

الرأي القانوني في القضية

حول هذه الواقعة يقول حمدي العربي المحامي والخبير القانوني، إن المادة 240 من قانون العقوبات نصت على حبس المتهم مدة لا تزيد على سنة، أو على حسب الجُرم الذي سببه المتهم بحق المجني عليه، أما لو فيه سبق وإصرار في الضرب وقتها تكون العقوبة لا تزيد على عامين وغرامة لا تجاوز الـ300 جنيه، أما العقوبة التي تخص استعراضه القوة والتلويح بالعنف، أقصى عقوبة لها بموجب المادة 375 من قانون العقوبات، حبس عاما.