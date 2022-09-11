كل ما تريد معرفته عن تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

يبحث الكثير من الطلاب عن طريقة تقديم التظلمات والطعون على نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية الأزهرية 2022، لاسيما أنَّها بدأت منذ أمس السبت ومستمرة حتى يوم 24 سبتمبر الجاري، على أن يتمّ غلق باب التظلمات ولن يتمّ قبول طلبات أو تحصيل رسوم بعد هذا الموعد، وترصد «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تظلمات الدور الثاني في نتيجة الثانوية الأزهرية، وفقًا لما حدده قطاع المعاهد الأزهرية.

تسديد الرسوم إلكترونيًا

يتمّ التقديم على التظلمات عبر بوابة الأزهر وتسديد الرسوم إلكترونيًا من خلال موقع منظومة الطعون الإلكترونية أو من خلال الإدارة التعليمية.

وعند الإخطار بالموعد تبدأ عملية الاطلاع على الأرواق الامتحانية في الثامنة صباحًا وتنتهي في تمام الثانية بعد الظهر، ذلك على الطالب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع وفقًا للجدول المعلن من قبل المنطقة.

ويحق للطالب بشخصه أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوبا بإيصال سداد الرسوم غير أن الاطلاع على ورقة الإجابة للطالب بمفرده مصطحبًا معه بطاقة الرقم القومي أو استمارة النجاح مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول أثناء الاطلاع.

يقتصر دور القائم بعملية الاطلاع على العملية الإدارية والتنظيمية فقط، ولا يتعداه إلى التدخل في التصحيح أو إخطار الطالب بأحقيته في الحصول على درجات وخلافه.

يسمح للطالب بالاطلاع على كراسة الإجابة ويوقع الطالب على التقرير المرفق بأنَّه تعرف بنفسه على كراسة إجابته.

نتيجة الطعن بعد 15 يومًا

تعلن نتيجة الطعن بعد 15 يومًا من الاطلاع على ورقة الإجابة وذلك بمقر الإدارة المركزية للامتحانات، وفي حالة زيادة درجات الطالب في مادة من المواد التي طعن فيها بعد إعلان نتائج التظلمات يتوجه الطالب بنفسه إلى المنطقة التابع لها والتي سبق أن سدد بها مبلغ الطعون لتقديم طلب استرداد رسوم الطعن وتتمّ متابعة استلام المبلغ من خلال المنطقة.

اقتصار عملية الاطلاع على أوراق الإجابة على الطالب نفسه أو ولي أمره في حالة تعذر تعرف الطالب بنفسه مع أخذ إقرار ولي الأمر بالتعرف وعدم المطالبة بالتعرف مرة أخرى.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية في تظلمات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، ممنوع اصطحاب التليفون المحمول أو كاميرا داخل غرف التعارف على أوراق الإجابة، وممنوع تصوير أو تداول على أي شيء من الكمبيوتر أو غرف الاطلاع.