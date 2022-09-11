«جامعة المنصورة» تكشف حقيقة رسوب 600 طالب في اختبارات «فني تمريض»

نفى الدكتور محمود المليجي، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، حقيقة الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن رسوب 600 طالب في اختبارات معادلة معهد فني تمريض، للالتحاق بكلية التمريض، قائلًا: «كلام عار تمامًا من الصحة، والحقيقة أنّه تقدم للاختبارات 1440 طالب ونجح 74 طالب، وهو معدل طبيعي للنجاح».

اختبارات فني تمريض المنصورة

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إنّ التعامل مع اختبارات المعادلات يتم وفقًا لضوابط وقواعد الأعلى للجامعات الحكومية، لافتًا إلى عدم رصد أي مشكلات بشأنها، وما يتم تداوله عن عدم نجاح أي طالب غير صحيح.

موعد بدء الدراسة في جامعة المنصورة

وأضاف أنّ الاستعدادت تتم على قدم وساق للعام الدراسي الجديد سواء بالجامعة الرئيسية أو الأهلية، مؤكدًا أنّ الدراسة ستبدأ في مختلف كليات الجامعة أول أكتوبر المقبل، وأنّ الكليات على وشك الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية المتعلقة بالدراسة، وفي مقدمتها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.