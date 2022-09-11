5 علامات تنذر بإصابتك بالرجفان الأذيني أبرزها ضيق التنفس وألم بالصدر

قال الدكتور عادل الأتربي، أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس، إن مرض «الرجفان الأذيني» يحدث بسبب الانحراف في ضربات الأذين، والذي يسبب زيادة ضربات القلب عن المعدل الطبيعي، ما يؤدي إلى حدوث ردود للدم قد ينتج عنه جلطات قلبية وسكتات دماغية.

أعراض الرجفان الأذيني

وأوضح أستاذ أمراض القلب، في تصريح لـ«الوطن»، أعراض الإصابة بالرجفان الأذيني، والذي قد لا يلاحظ أعراضه بعض المصابين به، لافتا إلى أن الأعراض تتمثل فيما يلي:

- سرعة ضربات القلب.

- الشعور بالدوار.

- ضيق التنفس.

- هبوط في ضغط الدم.

- ألم بالصدر.

وعن خطورة الرجفان الأذيني، أضاف الأتربي، أنه عند حدوث الارتجاف الأذيني يرقد الدم داخل الأذين ما يزيد من احتمالية الإصابة بالجلطات، مؤكداً ضرورة أخذ أدوية السيولة لمرضى الرجفان الأذيني.

أسباب الرجفان الأذيني

وأكد أن أسباب حدوث الرجفان الأذيني، الذي يحدث نتيجة وجود خلل في القلب، تتمثل فيما يلي:

- التقدم في العمر.

- روماتيزم القلب.

- مرض الشريان التاجي.

- ارتفاع ضغط الدم.

- السمنة المفرطة.

- فرط نشاط الغدة الدرقية.

ونوّه أستاذ أمراض القلب ببعض الطرق التي تحد من تأثير الارتجاف الأذيني، مثل: «أخد أدوية السيولة بانتظام، أدوية تعمل على تنظيم ضربات القلب، الكي بالقسطرة»، مؤكدًا ضرورة تناول الأغذية الصحية، والبعد عن الطعام سابق التصنيع، وممارسة الرياضة بصفة منتظمة والإقلاع عن التدخين.

فيديوهات توعوية بمخاطر السكر على القلب

يشار إلى أنّ وزارة الصحة والسكان المصرية، تنظم حملات توعية للمواطنين من مخاطر السكر على القلب، إذ نشرت فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحة من خلاله تأثير مرض السكر، في الإصابة القلبية المبكرة ووقوفه كأحد العوامل الرئسية في عدم نجاح أدوية وعمليات القلب.