إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين في حي الصوفي بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة، جروح وكدمات وسحجات متفرقة، قبل قليل، في وقوع حادث تصادم مروّع بين دراجتين ناريتين بقرية علواية السعادة التابعة لحي الصوفي بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة لقائدي الدراجتين، وقيام أحدهما بقطع الطريق فجأة أمام الثاني، ولم يتمكنا من استيقاف الدراجتين الناريتين، فاصطدما معًا وأصيب مستقلو الدراجتين.

بلاغ بحادث تصادم ومصابين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد سامح عزب، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بمنطقة علواية السعادة بنطاق حي الصوفي بدائرة المركز، ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وانتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث تصادم دراجتين ناريتين، وتراوحت إصابتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى استدعاء سيارات الإسعاف، التي قامت بنقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الفيوم العام، حيث تم استقبالهم في قسم الطوارئ لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تحرير محضر بالواقعة

جرى سؤال المصابين حول الحادث، وألقى كل منهما اللوم على الآخر في التسبب بوقوع الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.