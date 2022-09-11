التسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية 2022 المرحلة الثانية.. اليوم آخر فرصة

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الستار على التسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية 2022 المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022 بمختلف الجامعات الأهلية الـ12، وهي جامعات «المنصورة الأهلية، وأسيوط، والمنيا، والمنوفية، والإسماعيلية، وحلوان، والزقازيق، وبنها، وجنوب الوادي، والإسكندرية وبني سويف وشرق بورسعيد».

تنسيق الجامعات الأهلية 2022 المرحلة الثانية

وأكّد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ اليوم آخر فرصة التسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية 2022 المرحلة الثانية، مؤكّداً أنَّه بعد غلق باب التسجيل سيتمّ مباشرة البدء في فرز رغبات الطلاب وتوزيعها على الكليات، وفقاً للأماكن المتاحة.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

ومن جهته، أكّد الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ هناك عدد من الأماكن الشاغرة بكليات التمريض والطب البيطري والعلوم والعديد من الكليات بالجامعات الأربعة، مؤكّداً اكتمال الأعداد بكليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، لافتًا إلى أنَّ اجتياز اختبارات القبول للجامعات الأربعة بجانب تحقيق الأدنى للمجموع شرطان أساسيان للالتحاق بالجامعة.