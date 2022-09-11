جولات مكثفة لمسؤولي «الإسكان» بمواقع عمارات «سكن لكل المصريين»

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّ مسؤولي الوزارة وأجهزة المدن الجديدة، أجروا جولات مكثفة بمواقع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بمدن «أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر – حدائق العاصمة»، للاطمئنان على سير العمل بالمواقع وتذليل أي عقبات لسرعة تسليم الوحدات لمستحقيها.

إجراءات قانونية ضد المتأخرين في التنفيذ

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على مواصلة المتابعة المستمرة والحثيثة لمعدلات التنفيذ بمواقع مبادرة سكن لكل المصريين، وكذا دفع العمل بالمشروعات الخدمية وأعمال المرافق، ومراعاة أعلى معايير الجودة في الأعمال التي يتم تنفيذها طبقا للتعاقدات المبرمة مع الشركات المنفذة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركات المتقاعسة أو المتأخرة في التنفيذ.

وفي سياق متصل، أجرت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جولة تفقدية بمشروع سكن لكل المصريين بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقها المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة ومسؤولو الجهاز.

الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، على ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية، إضافة للالتزام بالخطة الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال حتى يتسني تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.

وأجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمدينة العبور الجديدة، يرافقه المهندس أحمد علي، رئيس الجهاز، ومسؤولو الجهاز، حيث تم المرور على موقع 806 نموذج 90 م بالحي الـ14، والذي يضم 19344 وحدة سكنية للوقوف على آخر التطورات بالمشروع.

تنسيق الموقع وخطة التسليم

وأوضح المهندس أحمد علي، أنّه جرى الانتهاء من جميع أعمال تنسيق الموقع، وجارٍ الانتهاء من جميع أعمال الزراعة قريبا للالتزام بخطة التسليم، موضحا أنّه جرى الانتهاء من أعمال المركز الطبي والحضانة استعدادا لاستقبال حاجزي الوحدات.

وشملت جولة المهندس كمال بهجات، المرور على شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة ومنها طريق R2 الرابط بين الطريق الدائري الإقليمي من جهة والطريق الدائري الأوسطي من جهة أخرى بطول 11 كم مرورا بالأحياء السكنية الجاري تنفيذها بالمدينة بالحيين الـ15 والـ16.

وأجرى المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسؤولو الجهاز، جولة على مواقع عمارات الإسكان الاجتماعي بالأحياء (20 - 21 - 33 - الأندلس)، لمتابعة الأعمال الجارية بتلك المشروعات من تنفيذ الخدمات، وتشمل (مدارس - حضانات - وحدات صحية – أسواق تجارية)، إضافة إلى أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بالمشروع وشبكة الطرق الداخلية والرئيسية بالأحياء الجديدة وتنفيذ شبكات الكهرباء والمياه وتوصيلات الغاز الطبيعي للأحياء.

وتابع المهندس أحمد عمران، أعمال الزراعة بحي الأندلس موقع 52 عمارة ، وتنفيذ أعمال شبكة ري بنظام التنقيط من مصادر المياه العكرة مع ربط شبكة الري بمحطة المياه المعالجة.

سكن لكل المصريين

وتفقد المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسؤولو الجهاز، الأعمال الخاصة بالوحدات السكنية بسكن لكل المصريين، المرحلة الأولى بإجمالي 1124 عمارة تضم 29496 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية من قبل قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وضرورة متابعة وانتهاء الأعمال بالمشروعات القومية وفي مقدمتها «سكن لكل المصريين».

وتفقد المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، يرافقه مسؤولو الجهاز، أعمال الإنشاءات لوحدات سكن لكل المصريين، الجاري تنفيذها بإجمالي 3020 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة و180 وحدة سكنية نموذج 2 غرفة وصالة بحي النور وحي الفردوس بالمدينة.

وتابع رئيس الجهاز تنفيذ أعمال اللبشة والنجارة وأعمال التشطيبات الخارجية والدهانات، كما تفقد عينات من النجارة المستخدمة في أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المتعاقد عليها والمعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحا أنّ متوسط نسبة الإنجاز بلغ 60% بحي النور، و 70% بحي الفردوس.

ووجّه المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، باستكمال خُطة تطوير الطرق والمحاور بمدينة حدائق أكتوبر ودراسة الحركة المرورية لا سيما بمواقع عمارات سكن لكل المصريين، لافتا إلى الانتهاء من أعمال الأساسات العميقة وأعمال اللبشة وبدء أعمال صب الخرسانات لكوبري مشروع 1185 عمارة.