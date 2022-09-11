«العربي للشباب والبيئة»: الجامعات العالمية تستعد لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ

قال الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، إن مصر تنظم مؤتمر المناخ المقبل COP27 بعد صراع «شرس»، لافتًا إلى أن دولتين عربيتين ستنظمان هذا المؤتمر بصورة متتالية، فالمؤتمر المقبل من المقرر عقده في دبي بدولة الإمارات، منوهًا عن أنه جرى تنظيمه بمراكش بدولة المغرب العربي منذ عدة سنوات.

المؤتمر يرسم صورة مستقبل العالم أجمع

وأضاف رشوان، في حوار مع الإعلامي أحمد الصاوي ببرنامج «على أرض مصر» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن المؤتمر مهم جدًا كونه يرسم خريطة مستقبل العالم أجمع، مشيرًا إلى أن جامعات العالم تستعد وعلى مدار العام الماضي كله لمؤتمر المناخ كوب27 المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن الجامعات تقوم بالعديد من النشاطات ضمن مراسم الاستعداد منها المحاضرات والنقاشات وملتقيات، كاشفًا عن وضعهم لبرامج وأنشطة.

جامعات العالم تستعد لمؤتمر المناخ

ولفت الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، إلى إنشاء تحالف الجامعات البريطانية عقب إنتهاء المؤتمر السابق، كاشفًا عن أنهم في حالة انعقاد شهري لدراسة ما سيقومون به خلال مؤتمر شرم الشيخ.

وأكد رشوان، أن التغيرات المناخية هي قضية بحث علمي بصورة أساسية، وهو ما يعظم دور الجامعات في هذا الشأن، لافتًا إلى أن النقاشات تتضمن إمكانية إنشاء مراكز بحثية وفرص الاستثمار والأبحاث المتوقع القيام بها بهذا المجال، مشيدًا بأداء الجامعات وما أعدته من إعداد جيد.