حظك اليوم برج الحمل الاثنين 12-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود الحمل بالقدرة على القيادة، وهذا يجعله مميزًا في أي من المناصب التي يترقى اليها، كما يتسم بطيبة القلب، ما يجعله الأفضل في كل شيء يقوم به، خاصة أن له طبيعة مميزة تجعل المحيطين به يعتمدون عليه.

مواصفات برج الحمل

يتصف مولود الحمل بالصلابة والقوة والتحكم في زمام الأمور المحيطة به، وهو أيضًا متسامحًا بدرجة كبيرة مع الجميع، ويسعى أن يكون مخلصًا في كل المجالات التي يتعامل معها ويتحمل المسؤولية، وكثيرًا ما يحب أن يفرض حمايته على شريك حياته أو أسرته وأصدقائه في الحياة الاجتماعية.

وتوضح خبيرة الفلك عبير فؤاد، حظك اليوم لمواليد برج الحمل، اليوم الإثنين 12 سبتمبر، بحسب حديثها ل«الوطن»، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر مكتمل اليوم بمنزل الصحة، ما يطالبك بتنظيم جهودك، لذا عليك أن تعتني اليوم بصحتك، وحاول ألا تظهر خططك أو مشاعرك للمحيطين بك، إذ إن ذلك ربما يجعلك تدخل في العديد من الصراعات مع زملائك في العمل، لذا من الأفضل العمل في هدوء وصمت، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك بالتزام الهدوء، وحاول تجنب الزهو بنفسك أمام الميحطين بك، ولا تتحدث عن أمورك الخاصة والشخصية مع الكثيرين والتزم الكتمان، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.