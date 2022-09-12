حظك اليوم برج السرطان الإثنين 12-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان هو شخص مبدع ولديه خيالًا كبيرًا يجعله متميزاً في رؤية وتحليل الأمور من منظور مختلف، كما أنه شخص مخلص للمحيطين به، ويرفض الخيانة والتعرض للإهانة، وهو أيضًا شديد الحنان والعاطفة للمحيطين به، خاصة مع شريك حياته، ويمنح العطاء والدعم العاطفي والمعنوي للجميع.

عيوب برج السرطان

من أبرز عيوب برج السرطان، أنه شخص كثير الشك أغلب الوقت، ويسعى إلى حماية نفسه من الآخرين رافضًا أن يتم استغلاله، ويستاء بسهولة نظرَا لحساسيته الشديدة، ما يجعله قلقًا أغلب الأوقات، ولا المسامحة أو الغفران.

ومن خلال السطور التالية، ترصد خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية لمواليد مختلف الأبراج، تشمل حظك اليوم لمواليد برج السرطان الإثنين 12 سبتمبر، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر المكتمل وموجود اليوم الإثنين في منزل الحظ، وهذا سوف يمدك بالبصيرة والقدرة وتستطيع إيجاد الحلول للمشكلات العالقة لديك، لهذا عليك أن تكون أكثر التزامًا وهدوءَا قبل اتخاذ أي قرار، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

تبدو مستعدَا اليوم مولود برج السرطان، لاتخاذ مواقف إيجابية ومؤثرة، لهذا عليك أن تكون مستعدًا حتى تصلح علاقتك مع أحبائك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان اليوم.