مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حوادث تصادم متفرقة بالمنيا

أصيب شخص في حادث تصادم بين سيارة تاكسي ودراجة بخارية على طريق «مصر - أسوان» الزراعي أمام قرية الحواصلية بمركز المنيا، بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحدوث تصادم بين سيارة تاكسي رقم «5246 ن ر ا»، ودراجة نارية رقم «2746 ن ي ج»، بالطريق الزراعي مصر أسوان أمام قرية الحواصلية، وذلك بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة شخص يدعى «هاني عدلي»، 35 عاما، موظف، باشتباه ارتجاج، ويقيم بقرية منسافيس في أبو قرقاص، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة في ترعة الإبراهيمية بسمالوط

كما شهدت المنيا، أمس، حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم «3286 ن و د»، بترعة الإبراهيمية أمام قرية التوفيقية على الطريق الزراعي «مصر - أسوان» بزمام مركز سمالوط، بسبب اختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن مصرع سيدة تدعى «أسماء سيد»، مدرس مساعد بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا، وتم انتشال جثتها من الترعة، وصرحت النيابة العامة بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

تصادم سيارتين أمام مصنع سكر ملوي

كما وقع حادث تصادم بين سيارتين «ربع ونصف نقل»، الأحد الماضي، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مصنع سكر ملوي، ونتج عن ذلك مصرع شخص يدعى «حسين أشرف»، 25 عاما، عامل مقيم بمنفلوط بأسيوط، وإصابة «صبري أحمد»، 20 عاما، سائق مقيم بمركز ديرمواس.

تصادم «توك توك» وسيارة ربع نقل

وفي نفس اليوم، شهد طريق المحيط الموازي لـ«مصر - أسوان» الزراعي، حادث تصادم بين «توك توك» وسيارة ربع نقل، أمام قرية نزلة روماني بمركز أبو قرقاص، بسبب التخطي الخاطئ لسائق «التوك توك»، ما أسفر عن إصابة كلا من «هشام زين»، 22 عاما، وشقيقته «شهد»، 11 عاما، و«فاطمة خلف»، 55 عاما، بسحجات وكدمات وكسور، ويقيمون بقرية بني عبيد بمركز أبو قرقاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة لكل حادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية.